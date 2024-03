Nel corso di un'intervista rilasciata alla Bild, Joshua Kimmich, colonna del Bayern Monaco di Thomas Tuchel, ha rivelato qual è stato a suo dire l'avversario più forte mai affrontato. E la risposta è un po' a sorpresa: il nome fatto è quello di Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid avversario dell'Inter in Champions League, che Kimmich ha sfidato tre volte. Due in Champions quando Morata vestiva la maglia della Juventus, e una nell'ultimo Mondiale in Qatar dove l'attaccante iberico è anche andato a segno.