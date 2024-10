Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale svizzera, l'attaccante del Bologna Dan Ndoye ha commentato i recenti addi alla Nati decisi da Xherdan Shaqiri, Yann Sommer e Fabian Schär: "Indubbiamente sono una perdita per la squadra. Ma dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. È stato un grande onore giocare con loro tre. Ma le dimissioni fanno parte dello sport e vanno accettate. Shaqiri è stato in grado di cambiare un'intera partita in un momento. Ho potuto imparare molto da lui".