Con Zaniolo e Tonali rimandati a casa da Coverciano, in virtù del caso scommesse scoppiato nelle scorse ore, il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti ha deciso di convocare in attacco Stephan El Shaarawy. Il giocatore sarà a disposizione del tecnico già per la seduta di allenamento del mattino, mentre i due azzurri oggi in Premier League sono a disposizione dei rispettivi club.