Dopo il saluto di Leonardo Bonucci e Andrea Belotti che nella giornata di ieri hanno lasciato il ritiro di Coverciano, alla lista dei giocatori che lasciano il gruppo di Roberto Mancini si aggiunge anche il capitano della Fiorentina, ex Inter, Cristiano Biraghi. Il classe '92 è stato costretto al forfait per un problema non specificato. Il difensore sarà indisponibile per gli ultimi due impegni dell'Italia in Nations League, in programma per l'11 e il 14 giugno rispettivamente contro Inghilterra e Germania.