Eroe a Berlino nel 2006, Fabio Grosso parla così della 'crisi Mondiale' che sta affliggendo da troppi anni l'Italia, esclusa per la seconda edizione di fila dalla massima rassegna per Nazionali dopo aver rimediato figuracce nel 2010 e 2014: "Contro la Macedonia c'è stata una grande delusione, ma da qui - come si dice - possiamo mettere basi per ottenere nuove soddisfazioni. Da tanti anni non riusciamo a incidere a livello di Mondiali, quindi qualche domanda dobbiamo farcela perché il nostro movimento merita di essere protagonista", le parole del tecnico del Frosinone a Sky Sport.