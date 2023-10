Nel tour di interviste dopo Inghilterra-Italia 3-1, Nicolò Barella si è soffermato anche ai microfoni di Figc.it per analizzare la sconfitta azzurra a Wembley che complica il cammino verso Euro 2024: "Sono dispiaciuto perché abbiamo avuto delle occasioni che potevamo sfruttare meglio - le parole del centrocampista dell'Inter -. Quando giochi contro campioni del genere paghi gli errori a caro prezzo. E' ancora tutto aperto, certo sarebbe stato bello fare un risultato positivo per stare più tranquilli. Siamo l'Italia, dobbiamo giocare tutte le partite per vincere e così sarà per le prossime due".