Venerdì 23 settembre lo stadio Giuseppe Meazza di Milano farà da cornice alla 30ª sfida della storia tra Italia e Inghilterra: le protagoniste della finale dell'ultimo Europeo si ritroveranno di fronte nella quinta giornata del girone 3 di UEFA Nations League, a poco più di tre mesi di distanza dalla gara di andata, giocata lo scorso 11 giugno a Wolverhampton. A partire dalle ore 12 di lunedì 22 agosto, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, sarà possibile acquistare i tagliandi per l'incontro. I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La vendita libera prenderà il via alle ore 12 di mercoledì 24 agosto.