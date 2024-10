Nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è terminata oggi a mezzogiorno la vendita dei biglietti per Italia-Israele, quarta partita del girone della Nations League. Sono 11.700 i tagliandi emessi per il match in programma domani sera (ore 20.45) allo Stadio 'Friuli' di Udine, che vedrà sugli spalti la presenza di circa 500 bambini delle scuole calcio del territorio invitati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e di circa 800 calciatori delle società dilettantistiche locali, nell’ambito di un’attività sociale promossa dal Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia.

Il dettaglio degli accessi allo stadio:

Gli acquirenti dei biglietti dei settori Tribuna Centrale, Vip, Tribuna Centrale Sud, Tribuna Laterale Sud dovranno accedere all’impianto esclusivamente attraverso i varchi K3.

Gli acquirenti dei biglietti dei settori Tribuna Centrale, Vip, Tribuna Centrale Nord, Tribuna Laterale Nord dovranno accedere all’impianto esclusivamente attraverso i varchi K14.

Gli acquirenti dei biglietti del settore Curva Nord dovranno accedere all’impianto esclusivamente attraverso i varchi K10 e K9.

Gli acquirenti dei biglietti del settore Distinti dovranno accedere all’impianto esclusivamente attraverso i varchi K8 e K9 a Nord e K7 e K6 a Sud.

Gli acquirenti dei biglietti del settore Curva Sud dovranno accedere all’impianto esclusivamente attraverso i varchi K4.

I possessori di un biglietto Disabili, dotati di un parcheggio per persone con disabilità, dovranno accedere all’impianto esclusivamente attraverso il varco carraio K2.