E' un Samir Nasri prodigo di consigli quello che ieri sera, intervenendo come opinionista su Canal+ nel post-partita di Manchester United-Liverpool, ha suggerito a Cristiano Ronaldo, tra il serio e il faceto, di trasferirsi al Marsiglia: "Ho una soluzione per lui: può rescindere il contratto con i Red Devils e giocare la Champions League all'OM alla metà dello stipendio che percepisce ora - le sue parole -. Un attacco Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez sembra buono, gli auguriamo che il suo sogno si avveri", l'auspicio del francese che ha giocato all'OM dal 2000 al 2008.