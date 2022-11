Parlando dell'imminente ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi a margine degli Stati Generali delle Società Sportive, il sindaco di Firenze Dario Nardella pone ad esempio la strada scelta per lo stadio della città per gli altri impianti vincolati: "Per quanto riguarda la riqualificazione del quartiere abbiamo accolto tutte le proposte dei cittadini e le stiamo esaminando con grande attenzione. Il progetto dello stadio può essere un ottimo esempio anche per altri stadi.