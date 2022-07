Giornata di conferenza stampa per Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli viene incalzato anche sull'effettiva possibilità che c'è stata di vedere Paulo Dybala in azzurro: "Col passare del tempo pensavamo potesse essere un'opportunità - ammette -. Ci abbiamo parlato, con i suoi agenti non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era un'opportunità e forse lo stesso vale per lui".