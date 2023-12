Aurelio De Laurentiis ha in mente grandi progetti per lo stadio Diego Armando Maradona. Lo rivela il quotidiano La Repubblica, che citando fonti interne al club partenopeo rivela come da tempo ci sia un progetto di profonda ristrutturazione dello stadio, protocollato ai tempi dell’amministrazione di Luigi De Magistris e firmato dall’architetto Gino Zavanella, lo stesso dello Stadium della Juventus. Prevede l’abolizione della pista di atletica, una capienza di 41 mila spettatori ma che può essere aumentata. E lo stesso DeLa è disposto a valutare le indicazioni che arriveranno dal sindaco, anche se vorrebbe acquistare l'impianto e chiudere subito per avviare una ristrutturazione da circa 150 milioni.

Le stesse fonti fanno inoltre presente che uno stadio da 60mila posti sarebbe inutile e non redditizio perché il Maradona in realtà non si riempie se non per partite di cartello, e che questa è anche la strada che sono pronte a intraprendere Inter e Milan, pronti a lasciare San Siro per costruire stadi di proprietà più piccoli del Meazza.