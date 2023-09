Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha parlato dopo il successo contro il Lecce: "Osimhen non ha giocato titolare, ma è entrato con freschezza, ha fatto un gol importante per noi, il secondo. E bravo anche Gaetano che ha segnato alla prima presenza stagionale. Non prendere gol è una buona cosa. Non sappiamo cosa faranno gli altri e non importa neanche, l'importante era vincere", ha detto a DAZN.