Giovanni Di Lorenzo , capitano del Napoli , si è soffermato sullo scudetto ai taccuini del canale ufficiale della Lega Serie A : "Se c’è una cosa che ho capito da quando sono qua è che l’umore della città dipende dal nostro risultato, quindi abbiamo anche una responsabilità in più verso la nostra gente".

L'intervista prosegue: "Sarei falso a dire che non abbiamo una grandissima opportunità quest’anno, però lo spogliatoio e la squadra sa bene che mancano ancora tantissime partite. Quindi non dobbiamo mollare di un centimetro: ci concentreremo sul lavoro e su quello che ci ha portato in testa alla classifica. E a continuare a lavorare fino alla fine del campionato”.