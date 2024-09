La scelta della Roma di sollevare Daniele De Rossi dall'incarico di allenatore dopo appena quattro giornate 'sembra una barzelletta' a Radja Nainggolan. "Sono discorsi assurdi. L’Atalanta ha perso 4-0 con l’Inter ed è stata inguardabile, mica hanno cacciato Gasperini perché non ha iniziato come negli anni precedenti - la riflessione del Ninja ai microfoni de Il Tempo -. Gli fai tre anni di contratto e dopo quattro giornate lo cacci, secondo me c’è qualcosa dietro. Possono raccontare quello che vogliono sui risultati, ma se tutti i giocatori sono dalla parte sua evidentemente c'è qualcosa in più rispetto quello che dicono. Mi sembra davvero strano".