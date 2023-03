Il premio di miglior giocatore conquistato dopo la partita di martedì scorso tra Porto e Inter è valso ad Hakan Calhanoglu anche un messaggio di congratulazioni da parte della Federcalcio turca, che ha voluto omaggiare il capitano della Nazionale di Stefan Kuntz: "Hakan è stato scelto come migliore in campo in entrambe le partite. Ci congratuliamo sinceramente per il premio e per il successo della squadra che ha raggiunto i quarti di finale di Champions League con l'Inter".