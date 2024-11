Intervenuto alla presentazione del libro di Sebastien Frey, l'ex Inter e Fiorentina Adrian Mutu ha parlato a margine dell'evento della sfida di domenica tra le due squadre a Radio FirenzeViola: "L'Inter è abituata a giocare queste partite sia in Champions che in campionato, è favorita. Quella che deve dimostrare di più è la Fiorentina, è più difficile, speriamo che non sia una cosa del momento. La Fiorentina deve avere costanza e deve iniziare a farlo con l'Inter. La costanza che ci sta facendo vedere la Fiorentina negli ultimi tempi è bella, ed è di questo che c'è bisogno per rimanere così in alto”.