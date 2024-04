"Fantastico vincere il campionato davanti al Siracusa, come l’Inter nel derby contro il Milan". A dirlo, ai microfoni di Virgilio Sport, è Andrea Mussi, direttore sportivo del Trapani che quest'anno ha letteralmente dominato il girone I della Serie D tornando in Serie C. Mussi ha anche rivelato che l'Inter è stata in qualche modo una forma di ispirazione per la squadra siciliana: "A volte abbiamo guardato anche i loro numeri che sono stati simili ai nostri e siamo riusciti anche a superarli e ora ci teniamo questi record di imbattibilità, gol fatti e subiti. Stiamo gongolando”.