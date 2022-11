Con Yunus Musah sempre più al centro delle voci di mercato specie dopo le buone uscite nelle prime due partite dei Mondiali con gli Stati Uniti, il Valencia inizia a pensare a eventuali correttivi per il proprio centrocampo in vista di gennaio. Secondo Il Mattino, il tecnico Rino Gattuso avrebbe allacciato dei contatti col Napoli con al centro il nome di Diego Demme, ai margini del progetto di Luciano Spalletti. Cristiano Giuntoli, ds dei partenopei, non intende però lasciarlo partire in prestito.