Il conto alla rovescia per il Mundial de Clubes del 2025 è partito. Dopo l'annuncio delle 29 qualificate, la FIFA, sul profilo dedicato alla Coppa del Mondo, sottolinea come all'appello manchino solo tre squadre per completate il lotto delle partecipanti alla manifestazione in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio del prossimo anno. Chi si unirà a Inter, Juventus e alle altre 27 già sicure del visto?

️ 29 teams have already qualified for the #FIFACWC...



The final three places remain up for grabs on the #RoadTo25! pic.twitter.com/KmhtkRgbaR