Concitazione da calciomercato anche per i club di Serie B, nella fattispecie per la Reggina che nell'attuale finestra di mercato si sta muovendo parecchio per rinforzare la rosa da consegnare al neo-arrivato in panchina Filippo Inzaghi, tessendo un invisibile filo che potrebbe legarlo ad un altro grande ex Milan: trattasi di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, con il quale gli amaranto stanno instaurando un asse di mercato che potrebbe coinvolgere anche un ex Inter.