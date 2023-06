Samuele Mulattieri, uno dei trascinatori del Frosinone nella sua cavalcata per la promozione in Serie A, ripercorre la stagione appena vissuta ai microfoni dei canali ufficiali del club gialloazzurro: "Il primo gol che ho realizzato allo “Stirpe nel 3-0 contro il Brescia, sotto la Curva Nord, è stata per me un’emozione incredibile. La rete più bella che ho segnato quest’anno in casa è stata secondo me quella contro la Ternana. In quell’occasione sono stato bravo a cambiare passo ed attaccare la profondità ed il primo palo in maniera forte.

Ho impattato bene la palla, non era facile farlo ed il portiere è rimasto immobile, quello è stato un bel gol. Quella appena terminata è stata veramente una stagione incredibile. Siamo stati un gruppo fantastico, porterò per sempre con me le partite e tutti i momenti bellissimi vissuti con i miei compagni di squadra. E' veramente un dispiacere che questa stagione sia finita…".