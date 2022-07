Nuove visite nella sede dell'Inter: sono arrivati da qualche minuto in Viale della Liberazione Alessandro Moggi e Pablo Cosentino, agenti che detengono la procura, nell'ambito del mondo nerazzurro, del giovane centrocampista dell'Under 19 Mattia Mirarchi. Facile pensare che la loro visita sia per valutare eventuali mete per il futuro del ragazzo.