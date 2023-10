Intervistato da Gameplan-a.com, portale dell'Adidas, José Mourinho ha spiegato il suo concetto di vittoria, non necessariamente legato ai trofei: "Cosa significa vincere per Mourinho? Quando vedo i colleghi lottare contro una retrocessione e riuscire a mantenere la propria squadra nella divisione, per me significa vincere. Vincere non significa necessariamente essere il ragazzo che vince la coppa. vincere non significa portare a casa una medaglia o una coppa. Conosco un sacco di colleghi che non hanno mai vinto un trofeo, ma hanno raggiunto i loro obiettivi. Per me loro sono degli allenatori vincenti. Vincere è la cosa più importante nel calcio, non serve trovare scuse o professare filosofia, serve essere un vincente" ha detto lo Special One, vicino al nuovo ritorno da avversario nella San Siro interista con la Roma.

Il segreto del successo

"Direi, preparati il meglio che puoi. Non fare tutto in fretta, troppo presto, perché è molto difficile. Quindi, quando prendi il tuo primo lavoro da allenatore, devi essere pronto. Se non sei pronto per il lavoro, lo perderai velocemente".