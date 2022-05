José Mourinho ci prova per Gleison Bremer. Come testimoniato da alcuni video circolati sui social, lo Special One ha provato scherzosamente a convincere il difensore del Torino ad approdare alla Roma: "Sai già dove vai?" la domanda del portoghese, con il granata pronto a dribblare con un "Non lo so". Poi l'affondo di Mou: "Vieni da noi".