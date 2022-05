A margine della sconfitta subita dalla sua Roma per mano della Fiorentina, José Mourinho, nel riconoscere i meriti dell'avversario, non ha mancato di lamentarsi per l'assurda decisione presa dalla coppia arbitrale Guida-Banti di assegnare un rigore inesistente ai viola in avvio di partita: "Le spiegazioni le voglio sentire da Banti di Livorno, che non è lontano da qua - dice senza giri di parole lo Special One a DAZN -. E' un tocco, non è un fallo, l'arbitro era vicino e non ha dato rigore. Non è da Var, ma il signor Banti interviene. Al di là di questo, la Fiorentina ha meritato di vincere; per quanto riguarda il resto, non è solo oggi: stiamo parlando di Venezia, Bologna, cose che non hanno spiegazioni. Il signor Banti dove è? Perché ha chiamato un arbitro come Guida che ha visto l'azione a 10 metri? di distanza Perché? Sono queste le spiegazioni che non abbiamo. E' troppo ciò che ci sta succedendo. Vogliamo il rispetto dai 'Banti' di questa vita che, seduti su una sedia, ci hanno tolto tanti punti dopo tanti sforzi".