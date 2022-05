"È stata una vittoria di famiglia, in campo e sugli spalti. Penso che questa empatia e senso di famiglia ci abbia aiutato a fare una gara straordinaria. Qualcuno dirà altro, a se il tuo portiere fa due parate in 180’ contro una squadra di Premier League vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono". È il primo commento di José Mourinho dopo l'1-0 contro il Leicester che vale alla Roma la finale di Tirana. "I ragazzi meritano questo ma abbiamo tre partite di campionato da giocare. Abbiamo perso punti in serie A, ma ora andiamo in finale e vogliamo vincere" ha aggiunto l'allenatore giallorosso a Sky Sport.