Inter e SWM Motorcycles hanno collaborato per un importante progetto di mototerapia illustrato oggi sul sito ufficiale della società nerazzurra. Il quartier generale di SWM Motorcycles Italia, Official Motorcycles Partner del Club nerazzurro, ha ospitato le famiglie e i ragazzi in cura presso il Centro Maria Letizia Verga - IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, regalando momenti unici ed emozionanti.

Ai bambini sono state illustrate da vicino le fasi della produzione delle moto ed è stato loro permesso di viaggiare in sella con i professionisti SWM presso il circuito interno all’azienda a Biandronno, in provincia di Varese.