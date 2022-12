Il nuovo terremoto sul calcio italiano rischia di avere serie conseguenze anche sulle vicende di campo, con ripercussioni sul mondo del betting ad esse collegate. Superscommesse ha monitorato i siti dei principali bookmaker italiani per capire come volessero muoversi sulle quote retrocessioni di Serie A, il mercato che più viene interessato quando si parla di scandali. Vittima o carnefice, a seconda del punto di vista, è ancora la Juventus che risulta indagata per un presunto giro di plusvalenze dubbie e falso in bilancio.

Con le indagini ancora in fase embrionale, i risvolti possibili sono piuttosto fumosi. Si parla di pene che spaziano dalle ammende alle penalizzazioni pesanti, fino all’esclusione dal campionato con conseguente discesa di categoria. In merito a quest’ultima ipotesi un segnale di allarme arriva proprio dagli operatori che hanno tolto le quotazioni sui bianconeri. Con tutta probabilità i bookie, complici i moltiplicatori altissimi che presentavano per una Caporetto sportiva da parte della Juventus, hanno scelto la via conservativa evitando di dover pagare profumatamente chi volesse provare il colpo della vita.