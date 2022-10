La Curva Nord della Lazio è rimasta in silenzio per i primi quindici minuti della match contro la Salernitana. La decisione è arrivata in segno di rispetto nei confronti della Curva Nord dell'Inter che, nella giornata di ieri, ha pianto la scomparsa delloro storico capo ultras Vittorio Boiocchi. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, silenzio assordante e atmosfera surreale nonostante gli oltre 40mila spettatori presenti all'Olimpico. Ma un gemellaggio che dura da anni, e il medesimo gesto fatto dagli ultras dell'Inter dopo la morte di "Diabolik" hanno portato i biancocelesti a una decisione di questo tipo. Una volta scoccato il 15' tutto è tornato come sempre, con la Curva Nord laziale a sostenere la squadra in campo.