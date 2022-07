Doppia fumata bianca in quel di Milano per il ds dell'Avellino Enzo De Vito. Nella giornata di oggi, riporta TuttoAvellino, è stato completato il passaggio dalla Pro Vercelli di Simone Auriletto, che dovrebbe effettuare le visite mediche nel fine settimana. Arriverà in Irpinia anche Lorenzo Moretti, difensore classe 2002 dell'Inter: domani è il giorno buono per chiudere la trattativa per il passaggio a titolo definitivo in biancoverde del ragazzo nell'ultima stagione alla Pistoiese.