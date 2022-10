A corredo delle sue dichiarazioni rilasciate a GR Parlamento per 'La Politica nel Pallone', Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, si è anche pronunciato sul futuro dello stadio di San Siro: "Sarà un grandissimo affare, ma per un tifoso di calcio e i giocatori non sarà lo stesso. Non si potrà più dire di giocare a San Siro. La gente va allo stadio per guardare le partite, non per mangiare un panino. Continuerei a giocarci, ma non entro nei meccanismi di investimento che sono stati studiati".