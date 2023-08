Alvaro Morata esclude una delle pretendenti. Intervistato dall'emittente messicana TUDN, l'attaccante dell'Atletico Madrid ha rispedito al mittente l'interesse della Roma, aggiungendo comunque belle parole per il tecnico José Mourinho: "Sono qui a godermi il Messico, a lavorare con la squadra. Roma? Al momento non è un'opzione, non è nella mia testa. José Mourinho è un grande allenatore, è stato lui a darmi l'opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio".