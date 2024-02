Intervistato da TMW, Massimo Morales ha ampiamente parlato della partita di ieri tra Inter e Atletico Madrid, finita a favore della squadra di Simone Inzaghi: "Ieri con l'Atletico poteva imporsi pure con un risultato più largo ma visto anche l'infortunio di Thuram, aver vinto così convincendo può andar bene" ha detto.

Su Arnautovic:

"Ottimo giocatore, è spesso bersagliato da infortuni e ha difficoltà ad entrare in forma viste le caratteristiche fisiche e non potendo giocare con continuità. Però, al di là delle due chanche che aveva avuto prima del gol, ha poi portato la vittoria e non è certamente poco".

E l'Atletico Madrid?

"Visto il potenziale e i giocatori che ha potrebbe anche pensare di poter far di più, produrre gioco e cercare di vincere e non semplicemente di non prenderle. Però hanno anche ottenuto ottimi risultati in questi anni e portano dunque avanti questo calcio di Simeone. È piaciuto anche Lino, giocatore di gran qualità. Io sarei contentissimo di avere questi giocatori e proverei a far gol e vincere. Comunque al ritorno l'Atletico dovrà scoprirsi e l'Inter nelle ripartenze potrà essere micidiale. Tra l'altro ci sarà un Calhanoglu che sicuramente non sarà nella serata storta di ieri che può comunque capitare. Mi è piaciuto anche Dumfries al pari di Sanchez. Sono stati utili, a dimostrazione che l'Inter è vera squadra. Per ora in percentuale dico Inter 60% e Atletico 40%. I nerazzurri sanno di essere una squadra forte che possono giocarsela con tutti. Hanno una consapevolezza che cresce ormai progressivamente".