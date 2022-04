Carolina Morace, leggenda del calcio femminile ed ex allenatrice della Lazio, commenta l'eliminazione azzurra dal Mondiale: "Non so se il calcio maschile si stia interrogando sui fallimenti - dice a TuttoJuve.com -. Sto sentendo nuovamente le stesse cose di cinque anni fa dopo l'uscita di scena con la Svezia, ad esempio la mancanza di centri di formazione e di istruttori non all'altezza. Gli stessi discorsi di allora, li sto sentendo oggi. E non penso centri Mancini con la formazione del giovane calciatore, piuttosto lui raccoglie quello che trova. A mio avviso può aver fatto qualche errore, ma non è la persona indicata alle dimissioni. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare bene con i calciatori come succede all'estero".