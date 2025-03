"Dopo la partita con l'Inter l'ho già detto e lo sottolineo: questa partita in casa contro il Parma è decisiva". Lo ribadisce Alessandro Nesta nella conferenza stampa alla vigilia di Monza-Parma, scontro salvezza in programma domani all'U-Power Stadium: "Se vogliamo cercare l'impresa per la salvezza dobbiamo fare partita super. Serve vincere e anche per questo abbiamo alzato l'asticella".

Il tecnico dei brianzoli torna poi anche sul ko in rimonta incassato sabato scorso a San Siro contro l'Inter: "Il Monza ha fatto una buona partita contro una squadra che ci ha lasciato più spazi. Sarà una sfida diversa quella che ci attende perché mi immagino un Parma più chiuso. Spero comunque che ai miei calciatori il concetto sia arrivato. L'arbitraggio nel match con l'Inter? Il quarto uomo era sempre vicino a me e questa cosa non mi è piaciuta. Il gol dell'Inter poi non l'ho capito e non ho capito nemmeno la direzione di gara. Per me erano da sanzionare", riporta TMW.