Alessandro Nesta, allenatore del Monza, a due giorni dalla partita contro il Verona si è presentato in conferenza stampa parlando della prestazione con l'Italia di Daniel Maldini: "Dopo l'esordio con l'Italia l'ho trovato contento. Ma per dire che è da nazionale per me deve fare almeno 15 partite. Adesso deve essere bravo a rimanere su questo livello".

Sugli infortuni che hanno segnato l'inizio di campionato del Monza, Nesta ha spiegato: "Ogni squadra ha dei giocatori importanti. Se all'Inter togli Lautaro Martinez, Marcus Thuram o Hakan Çalhanoğlu è un problema. Noi siamo il Monza e abbiamo i nostri problemi. Questa situazione non aiuta la nostra settimana: non mi lamento degli undici, ma abbiamo fatto allenamenti con 8 primavera. I nostri sono forti, ma poi vai a giocare contro giocatori come Cristante, è diverso".