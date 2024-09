Parlando in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna, Alessandro Nesta non può non tornare sul pareggio di prestigio contro l'Inter nell'ultima giornata di campionato. Il tecnico del Monza commenta anche il discusso episodio del finale di gara provando a spegnere definitivamente le polemiche: "Quando pareggia una big come l'Inter è una mezza sconfitta, viene vista come una tragedia e magari viene poco enfatizzato il lavoro delle piccole. L'errore dell'arbitro Pairetto? Non abbiamo colto la gravità dell'errore del direttore di gara ma io devo stare tranquillo. Tutti gli hanno dato addosso, l'errore è stato grave. Ma se n'è reso conto".