Terza stagione al Monza, ma prima in Serie A, per Christian Gytkjaer, esperto attaccante danese della formazione di Giovanni Stroppa. Gytkjaer che intervistato dalla Gazzetta dello Sport fa capire di non temere l'impatto con la massima serie anche perché ha avuto due mentori importanti per il suo approdo: "Ho 32 anni ma sto molto bene, credo che sia il momento migliore della mia carriera sia sotto l’aspetto mentale sia sotto quello fisico. Ho l’esperienza giusta, mi sento tranquillo. I miei amici Simon Kjaer e Christian Eriksen mi avevano spiegato la Serie A avvertendomi della qualità dei difensori avversari", le parole del Vichingo.