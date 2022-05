Dall'esterno dell'U-Power Stadium, dove sta andando in scena la festa promozione del Monza, il presidente del club biancorosso Silvio Berlusconi ha parlato alla stampa presente spiegando le strategie della neopromossa sul mercato: "Adesso abbiamo fatto questo exploit e cercheremo di farne altri ben figurando in Serie A. Abbiamo una buona squadra che anche così com'è può fare bene, se ci capiterà di poter prendere qualche grande campione che possa entrare in squadra con esperienza, lo prenderemo volentieri. Pensavamo a questa promozione fin dall'anno scorso, sono rimasto delusissimo, perché ci è mancato solo un gol".