Nell'amichevole in corso di svolgimento contro il Novara, Giovanni Stroppa, tecnico del Novara, ha dovuto fare i conti con due assenze a centrocampo per problemi fisici: come riporta Tutto Mercato Web, non saranno della partita Stefano Sensi e Matteo Pessina. Il centrocampista arrivato dall'Inter è ai box per un affaticamento, mentre il capitano brianzolo ha accusato un problema al ginocchio, che verrà valutato nei prossimi giorni.