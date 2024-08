Intervistato dal quotidiano austriaco Krone, Riccardo Montolivo, ex giocatore di Milan e Fiorentina, ha ribadito il suo pensiero sulla situazione all'Inter di Marko Arnautovic: "In questo momento della tua carriera devi capire il tuo ruolo. Marko ha 35 anni. Può essere importante anche 20-30 minuti e aiutare l'Inter. Ma deve imparare ad accettare questa situazione, in queste grandi squadre è così. Altrimenti dovrà cambiare squadra".