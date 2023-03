Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano di Europa Verde, è intervenuto oggi ai microfoni di Telelombardia per discutere della questione legata alla costruzione dei due nuovi stadi di Inter e Milan: "La Maura per il Milan? È un parco verde, è stato salvaguardato da tutti gli appetiti edilizi proprio qui questo. Il Milan vuole fare lì una colata di cemento, abbiamo detto no non solo noi ma tutti. Non c'è un solo cittadino a Milano che voglia lo stadio lì. Non c'è nessuna possibilità per il Milan, l'intero Consiglio Comunale è contrario".