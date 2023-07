"Oggi è una buona giornata per l'ambiente. Grazie al vincolo sul Meazza eviteremo l'emissione di 210mila tonnellate di CO2 per il suo abbattimento e salveremo 45mila metri quadrati di verde dal cemento, perché il nuovo stadio non verrà costruito. Grazie anche a una funzionaria dello Stato competente e con schiena dritta". Così il il capogruppo di Europa Verde al Comune di Milano, Carlo Monguzzi, ha esultato per il vincolo che salverà San Siro.

A proposito della nota pubblicata dal Comune:

"Fa male a lamentarsi perché ha solo applicato la legge. Rifletta la giunta sui suoi errori e usi l'autorevolezza che la città di Milano ancora ha per convincere le squadre a ristrutturare il Meazza. Se va bene per la finale di Champions del 2026 perché non deve andare bene per le partite di Milan e Inter? Noi ambientalisti continueremo a batterci contro il consumo di suolo dovunque: a Milano, a Rozzano, a San Donato".