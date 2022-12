Nonostante manchino ancora quattro anni, i club sono già sul piede di guerra contro la FIFA per la questione legata al format del prossimo Mondiale che si giocherà tra Canada, Stati Uniti e Messico. Il formato dei gironi, da 16 con tre squadre o 12 con quattro, non è ancora stato deciso, con la seconda opzione che sta prendendo sempre più consensi ai piani alti della FIFA, in quanto porterebbe più partite ed eliminerebbe il problema della potenziale inutilità del terzo incontro o di risultati accomodati. Ma che al tempo comporterebbe un allungamento della durata della competizione, che durerebbe cinque settimane invece delle quattro attuali con le partite che da 7, in caso di arrivo in finale, diventerebbero otto.