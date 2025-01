L'apertura della fase di vendita odierna consentirà ai tifosi di tutto il mondo di assicurarsi i biglietti per tutte le partite del Mondiale per Club, compresi i play-off e l'attesissima finale. Questa opportunità coincide con l'inizio del 'FIFA Club World Cup Trophy Tour', che darà alle squadre e ai tifosi la possibilità di vedere da vicino l'ambito premio che verrà sollevato al MetLife Stadium di New York, in New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

"I biglietti per il pubblico generale per i play-off hanno un prezzo a partire da 50 dollari (tasse e commissioni escluse) nella Categoria 4, con prezzi variabili in base alla partita. I fan possono completare i loro acquisti immediatamente in base all'ordine di arrivo e sono incoraggiati ad agire per tempo, poiché i biglietti andranno a ruba", fa sapere la FIFA.

"I tifosi dovrebbero far parte di questo torneo perché, dopo oltre un secolo di calcio di club, siamo pronti per il primo, veramente globale e basato sul merito Mondiale per Club. Coloro che acquistano un biglietto, beh, faranno parte della storia del calcio, se vorranno - ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino - È vero che i club di maggior successo al mondo hanno già giocato partite negli Stati Uniti. Tuttavia, questa sarà la prima volta in assoluto che i migliori club del mondo si sfideranno per un vero trofeo sul suolo statunitense in un vero e proprio formato di torneo, e non si tratta di club che competono per un trofeo qualsiasi, ma piuttosto per il trofeo più ambito nel calcio di club".

La FIFA ha riservato una quota di biglietti per i sostenitori dei club che giocano in ogni partita, per i quali le vendite sono attualmente in corso. Tale assegnazione di biglietti include biglietti condizionati fino alla finale, con tali biglietti confermati una volta che un club si qualifica per la partita in questione. I biglietti per i tifosi dei club sono disponibili in categorie di prezzo dedicate, con prezzi a partire da 36 dollari (tasse e commissioni incluse). I tifosi dei club sono invitati a visitare FIFA.com/tickets e a cercare le informazioni fornite dai rispettivi club per maggiori dettagli su come accedere a tale assegnazione.