"Il Club America non è stato formalmente informato dalla FIFA, o da qualsiasi altra autorità sportiva, in merito a una possibile partecipazione alla Coppa del Mondo per club". Lo ha scritto la società messicana in una nota ufficiale, commentando i recenti rumors giornalisti secondo cui l'ultima partecipante del torneo che andrà in scena negli USA quest'estate dovrebbe uscire dallo spareggio tra la squadra di André Jardine e il Los Angeles FC.

"Se ci sono informazioni rilevanti, saremo i primi a renderle note all'opinione pubblica. La squadra è concentrata e lavora per cercare il titolo nella CONCACAF Champions Cup e nel torneo Clausura 2025 della Liga MX", la chiosa del comunicato.