Gerard Garriga, centrale dell'Auckland City FC, non vede l'ora che inizi il Mondiale per Club 2025, che vedrà i neozelandesi tra le 32 partecipanti al torneo: "Mi piacerebbe tanto avere una maglia dell'Inter Miami, l'opportunità di stare a stretto contatto con un giocatore come Leo Messi sarebbe fuori dal mondo, anche se non direi di no allo scambio di maglia con alcuni dei suoi compagni di squadra - ha ammesso il centrale spagnolo a FIFA.com -. Ma in generale, sarei felice di giocare contro qualsiasi squadra europea: Manchester City, Chelsea, Bayern, Real Madrid, Atletico. È davvero incredibile pensare che ci troveremo di fronte alcune di queste squadre! L'opportunità che questo torneo ci offre di confrontarci testa a testa con alcuni dei migliori club del mondo e alcuni dei migliori giocatori del mondo è fantastica. Penso anche che sia una grande opportunità per noi di sventolare le bandiere della Nuova Zelanda e dell'Oceania e di rappresentarle nel miglior modo possibile. E poi se potessimo ottenere la maglia di Messi, Modric o di qualsiasi altro giocatore alla fine della partita, sarebbe davvero la ciliegina sulla torta