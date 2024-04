Con l'eliminazione dell'Arsenal dai quarti di Champions, il Salisburgo ha ora la certezza di un posto nel Mondiale per Club attraverso il percorso della classifica europea. Lo comunica l'account ufficiale della FIFA, congratulandosi con il club austriaco.

Congratulations to @RedBullSalzburg on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025!



As a result of @Arsenal's elimination from the @ChampionsLeague, FC Salzburg are now assured of a spot at the tournament via Europe's rankings pathway. pic.twitter.com/CgBjxdNGMD