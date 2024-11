Nella giornata di ieri, la FIFA ha annunciato che il sorteggio del prossimo Mondiale per Club andrà in scena giovedì 5 dicembre, a Miami, alle ore 13 locali (ore 19 in Italia). Un torneo al quale parteciperà anche l'Inter dopo aver ottenuto uno dei 32 pass disponibili grazie al ranking nelle competizioni europee. Le procedure dettagliate del sorteggio verranno annunciate prossimamente, ma sono già 31 le squadre confermate. L’ultimo posto sarà assegnato il 30 novembre, al vincitore della Copa Libertadores, con la finale tra Atletico Mineiro e Botafogo.

La storia edizione della competizione si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, un anno prima della Coppa del Mondo per Nazionali del 2026, anch’essa ospitata dagli USA (in collaborazione con Canada e Messico). Il torneo prevede la partecipazione di 32 squadre, divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due di ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta, che seguirà il classico schema di ottavi, quarti, semifinali e finale, per un totale di 63 partite in programma. Non si giocherà la finale per il terzo posto.

LE SQUADRE QUALIFICATE AL MONDIALE PER CLUB

AFRICA – 4 squadre Via champions pathway (CAF Champions League) – 2 squadre 2020/21, 2022/23 and 2023/24: Al Ahly SC (EGY) 2021/22: Wydad AC (MAR)

Via ranking pathway – 2 squadre Espérance Sportive de Tunis (TUN) Mamelodi Sundowns FC (ZA)

ASIA – 4 squadre Via champions pathway (AFC Champions League) – 3 squadre 2021: Al Hilal SFC (KSA) 2022: Urawa Red Diamonds (JPN) 2023/24: Al-Ain (UAE) Via ranking pathway – 1 squadra Ulsan Hyundai (JPN)

EUROPE – 12 squadre Via champions pathway (UEFA Champions League) – 3 squadre 2020/21: Chelsea FC (ENG) 2021/22 and 2023/24: Real Madrid CF (ESP) 2022/23: Manchester City FC (ENG)

Via ranking pathway – 9 squadre FC Bayern München (GER) Paris Saint-Germain FC (FRA) FC Internazionale Milano (ITA) Juventus (ITA) FC Porto (POR) SL Benfica (POR) Borussia 09 Dortmund (GER) Club Atlético de Madrid (SPA) Fußballclub Red Bull Salzburg (AUS)

NORTH & CENTRAL AMERICA, CARIBBEAN – 5 squadre Via champions pathway (Concacaf Champions Cup) 2021: CF Monterrey (MEX) 2022: Seattle Sounders FC (USA) 2023: Club León (MEX) 2024: Club de Fútbol Pachuca (MEX) L'Inter Miami (USA) di Lionel Messi si è qualificato come rappresentante del paese ospitante, dopo aver conquistato il Supporters' Shield nella MLS.

OCEANIA – 1 squadra Via ranking pathway Auckland City FC (NZL)

SOUTH AMERICA – 6 squadre Via champions pathway (CONMEBOL Libertadores) – 4 squadre 2021: SE Palmeiras (BRA) 2022: CR Flamengo (BRA) 2023: Fluminense FC (BRA) 2024: Atletico Mineiro (BRA) o Botafogo (BRA)

Via ranking pathway – 2 squadre River Plate (ARG) Boca Juniors (ARG)

GLI STADI

Ecco i 12 stadi che ospiteranno le 63 partite del torneo negli USA: Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA TQL Stadium – Cincinnati, OH Bank of America Stadium – Charlotte, NC Rose Bowl Stadium – Los Angeles, CA Hard Rock Stadium – Miami, FL GEODIS Park – Nashville, TN MetLife Stadium – New Jersey (finale) Camping World Stadium – Orlando, FL Inter&Co Stadium – Orlando, FL Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA Lumen Field – Seattle, WA Audi Field – Washington, D.C.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO

Il sorteggio del Mondiale per Club 2025 verrà trasmesso in diretta e sarà visibile in tutto il mondo su FIFA.com, FIFA+ e altri canali di supporto.